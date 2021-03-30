沈集成馬房近期成績甚佳，周三（31日）派五駒應戰，其中第八場三班1200米泥地之「好玩福星」，最近四場獲兩冠兩亞佳績，演出準繩。

「好玩福星」今場繼續由潘頓壓陣，絕對是爭勝要角。

潘頓受訪時說：「『好玩福星』是匹很有質素的馬，泥草俱宜，性能廣泛。」

「即使牠在陣上曾犯錯，都能跑得接近，今場排檔欠佳（12檔），希望馬兒出閘順利，可以盡快找到合適的位置，跟著對手的節奏入彎。」

「如果馬兒今場遇到以上的好形勢幫助，當然有利發揮，可以交出好成績。」

潘頓又解釋，「好玩福星」今場除頭罩的原因。

潘頓補充說：「『好玩福星』出閘有點笨拙，除頭罩希望可以讓馬兒提早有警覺性，知道周圍發生什麼事。」

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199