馬會於今午（30日）公佈有四匹現役賽駒退役，均屬今季及去季的質新分子，包括D布及E布號馬各兩匹。

名單為沈集成馬房「心頭好」（烙號D360）、鄭俊偉馬房「友運拍檔」（D510）、蘇保羅馬房「燦爛承傳」（E124）及苗禮德馬房「育馬之星」（E172）。

當中只沈廐「心頭好」曾交出頭馬，其餘三駒均從未上名，而鄭廐「友運拍檔」更屬未出過賽的拍賣馬。

「心頭好」在港兩季，跑過九仗便結束短短的競賽生涯，四歲馬退役前曾獲兩冠兩亞，累積獎金167萬元。

「心頭好」上季及今季皆在潘頓胯下贏馬，但最近兩戰卻成包尾大幡，本身剛於周日（28日）出爭第二班1600米賽事，陣上走勢疲弱，大敗29.5馬位而回，賽後檢驗氣管內有很多血，健康蒙上陰影之後便決定安排退役。

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