星期三（31日）夜馬賽事日，將有九場泥地賽在沙田馬場進行。

現時香港泥地賽只有三項路程，包括1200米、1650米以及1800米。

當中又以1200米進行次數較多，近三季共已有140場。

至於今期泥地夜賽同樣以1200米佔最多場數，一共有五場，分別設為第一、第三場，以及第六至八場。

說到泥地短途賽，大熱成績不算特別理想，140場中僅39次由大熱門取勝，比率僅有28個巴仙，而上名率亦不過是六成。

從數字看來，泥地1200米捧大熱門非最佳策略。

初步估計，第一場「醒目再臨」、第三場「翡翠鳳凰」、第六場「中華威威」、第七場「特駒聯盟」及第八場「文明之星」，都有可能成為大熱門。

當然跑馬無絕對，牠們就算是大熱門，也一定不能有好演出，惟如熱至一面倒大熱，則未必是捧場最佳選擇。

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