周三（31日）晚將舉行今季第二次全泥地夜賽，羅富全這夜強陣出擊，派出不少牌面馬應戰，有力為練者帶來頭馬進賬。

第二場三班1800米的「保羅承傳」上場在田草1600米取勝，今次轉戰泥地，羅富全對此駒爭取連捷有一定信心。

羅富全受訪時說：「『保羅承傳』季內取得三捷，表現大熟大勇，持續進步，我認為牠轉爭泥地，一樣冇問題。」

「雖然牠上季曾在泥地落敗，但當時狀態未夠銳，情有可原。馬兒今季心智轉向成熟，比上季進步良多，我認為牠今次在泥地同樣可以交出好成績。」

「『保羅承傳』具長力，今戰1800米有足夠氣量應付。我廐有部份馬匹，上完從化訓練基地後回復新鮮感，來港後仿如另一匹馬，有脫胎換骨的感覺。」

「而『保羅承傳』早前去完從化後，同樣獲得正面效果，現時狀態大勇，希望今場在泥地可以繼續交出好成績。」

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