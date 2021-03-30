馬會今日（30日）公佈，在審慎考慮場外投注處重開後的運作情況及馬迷需求等因素後，決定由下周一（4月5日）起，於日馬賽事日開放19間場外投注處。

但如場外投注處位於香港特區政府劃出的「指定區域」內或附近有確診個案，則會暫停開放。

馬迷可瀏覽馬會網頁，查閱最新資料。

投注處將於日馬賽事日在投注大堂內提供賽日聲音廣播及在影視大堂或優越專區現場直播賽事。

投注站將繼續實施嚴格的公共衞生措施，包括佩戴口罩及保持足夠社交距離等。

而投注站將接受本地賽馬、越洋轉播賽事及足球投注。

至於北角電器道投注站永勝冰室亦在4月5日恢復營業，場內有賽馬直播及投注服務。

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