今夜（31日）舉行九場田泥夜賽，有不少參賽馬泥地賽績欠奉，不過在血統或海外戰績上皆反映牠們有泥地根據，因此這些預期有分頭的賽駒不宜輕視。

頭場五班1200米，在港仍屬未勝馬身份的「太陽戰馬」（徐廐），外地最後一仗贏類似場地的膠沙地1200米。

此駒在港一戰泥地落敗不足據，今仗對手弱可變身。

尾場二班1650米擴闊評分區域賽事預計早段步速超快，「黃金甲」、「超霸神駒」及「盛大光輝」均要單騎領放表現才好。

「加州得迅」今仗初跑泥地，不過本身試泥閘經常在前列歸來，而祖父及外祖父子嗣多擅跑沙泥地，轉場有權一鳴驚人。

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