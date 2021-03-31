潘頓追極都落後莫雷拉約20Win，只怪後者日日有馬贏、密食當三番！

以今晚（31日）泥地賽事為例，潘頓跑罷第五場已起孖，當時追到落後雷神19Win排第二。

雷神見狀隨即在第六場四班1200米，以大熱門徐廐「中華威威」追回一Win，重新領先潘頓20場頭馬（106比86）。

「中華」系支持徐雨石已一段日子，這次終憑「中華威威」重響勝鼓。

此駒苦戰兩季第19次出賽，卒之靠放贏泥地短途開齋，本身自轉投徐廐以來，出賽六次取得一贏三位，表現更勝過往養於韋廐時。

「中華威威」同時成為繼第三場「威武承傳」後，今晚另一匹贏泥地的1檔馬。

第六場二至四名分別是「帆哥兒」、「秒秒精彩」及「鱷臨天下」。

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