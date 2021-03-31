第九場第二班1650米：「超霸神駒」近幾仗跑泥地表現非常出色，贏馬姿態有如新一代泥王。

今場（31日）升上第二班，由於負磅輕嘅關係改配何澤堯，但應該無損威力。

昨日（30日）開飛4.7倍大熱估唔到，5點回上6.9倍，現時又再落番5.3倍W，1.9倍P。

睇隔夜飛嚟講係好有信心，無懼升上二班作戰，今場依然要重視。

「烽煙四起」小休後續配雷神排一檔非常有利，昨日開飛7.7倍，5點落到5倍變大熱門，現時進一步落到3倍W，1.6倍P。

睇飛有信心，雖然馬匹已經七歲，但跑泥地性能高一籌，三甲一定要預佢。

「加州得迅」上場初跑田草1400米差點贏埋，今場突然轉跑泥地1650米，相信練馬師應唔會無矢放的。

昨日開飛13倍，5點企住12倍，現時落到13倍W，3.6倍P。

隔夜飛話畀你知今場有料到，有好賠率隨時可殺個措手不及。

「逍遙自在」跑番首本路程兼難得潘頓揀騎，相信應該係馬房主力所在。

昨日開飛10倍，5點落到8倍，現時過關飛後有7.8W，2.3倍P。

有些少早飛，今場一定有步速，對呢後上馬嚟講有利，又係嗰句最緊要有好賠率，一定要兼顧。

提供：8超霸神駒、2烽煙四起、7加州得迅、3逍遙自在

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