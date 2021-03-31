第一場第五班1200米：「醒目再臨」雖然今季尚未贏馬，但總算偶有接近演出。

前仗跑同程濕慢場地後上第四有追勢，上場轉跑谷草短途更加後上入位證明有狀態，今仗重跑泥地強配潘頓應該到位。

昨日（30日）開飛5.3倍，5點輕輕回升上6.3倍，現時6.1倍W，1.9倍P。

有墊底飛落咗，睇飛今場嚟料，可WP捧場。

「一路順風」近三仗俱入圍，前仗跑同程第二有水準，上場轉跑谷草1000米都能入位證明狀態越嚟越好。

今仗重跑呢匹馬首本路程泥地1200米，過往六戰同程1W3P，上季贏同程43分，現時40分應又到時候再贏。

昨日開飛2.8倍大熱，5點輕輕回上3.2倍，現時3.4倍W，1.5倍P。

有早飛，始終跑同程最準，入三甲應無問題。

「太陽戰馬」呢匹六歲馬，經常都係有前速冇後勁，今季已跑五仗都乏善足陳，評分已經由季初41分減到今場32分。

今場轉跑泥地，過往只曾跑過一次落第，但假如今晚場地有利前置快放，對呢匹馬呢講非常有利。

昨日開飛9.2倍，5點落到7.1倍 ，現時8.4倍W，2.7倍P。

明顯有早餐飛落咗，而且票數唔少，睇飛今場應有料到，一定要拖。

「慣勝積極」今季只跑三仗，上場重跑同程入位為表現合格，今仗又跑同程強配雷神應想交代。

昨日開飛8.7倍，5點回上9.2倍，現時9.4倍W，3倍P。

睇隔夜飛早飛唔算多，但今場用雷神一定會跑畀你睇，如臨場落飛一定要跟。

提供：3醒目再臨、1一路順風、9太陽戰馬、4慣勝積極

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