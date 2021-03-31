今晚（31日）舉行季內第二次全泥地夜賽，跑過五場賽事賽果尚算正路，但意想不到是暫時產生的五匹頭馬，獨贏賠率最好分竟出自潘頓座騎。

第五場第四班1650米賽事，潘頓與蘇偉賢馬房的九歲老馬「恆駿寶駒」（11倍）久別重逢，人馬上一次合作上陣已是18年12月2日，於相同路程上報捷。

潘頓相隔兩年多再騎「恆駿寶駒」重溫贏馬滋味，九歲的「恆駿寶駒」在他胯下末段以勁勢撲上，終點前僅僅越過莫雷拉座騎「雷霆戰駒」（蘇保羅馬房）。

今次為「恆駿寶駒」歷來第80次上陣，馬匹表現老而彌堅，更難得是取得服役第10Win，在再增添今場頭馬所得獎金之57萬元後，本身累積總獎金已突破一千萬元。

蘇偉賢接受訪問時眼有淚光，他說：「『恆駿寶駒』今場贏出服役以來的第十場頭馬，對我別具意義。」

「此馬在我從練第二季便加盟，每一天我入馬房，都會摸一摸牠，牠很乖巧，我十分感謝馬主多年來的支持，其實很少馬可以像牠般，跑到9歲仍很少病痛，陣上的表現非常忠心準繩，多次跑得接近，非常難得。」

「『恆駿寶駒』上場在黃皓楠胯下跑得第四名，表現已算不錯，今次是潘頓主動向我索騎，我覺得該駒已年老了，需要一些硬功騎師協助，既然老馬獲得冠軍騎師垂青，我當然樂於成人之美。」

「事實上『恆駿寶駒』今場配潘頓發揮一流，騎者應記一功，我估計馬兒今季仍會繼續服役，至於何時退役，我仍需要與馬主再商量。」

第五場單Win及組合獨贏A3分別派94.5元及27元，二重彩派634元。

至於跑獲第三、四名為「愛馬劍」及「鋒芒快露」。

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