新任公司騎師馬雅表現漸入佳境，繼對上兩戰分別憑「海島材子」（姚本輝馬房）、「都市神話」（容天鵬馬房）獲勝後，今晚（31日）他鼓其餘勇，以「威武承傳」（鄭俊偉馬房）增添勝仗，累積連勝三個賽日未斷纜。

今次是馬雅在港首戰泥地夜賽，他在第三場第四班1200米首策鄭廐「威武承傳」閘前獨贏賠率出現異動，最終着綠格落飛成9.4倍開跑。

六歲本地拍賣馬「威武承傳」服役以來首戰泥地，結果試出彩虹，全程採取主動制勝，除成為馬雅在港第一匹泥地頭馬外，還助包尾的鄭廐摘下今季第五Win。

鄭俊偉說：「『威武承傳』今場用馬雅，因為我搵唔到其他騎師。」

「此駒今場交出頭馬，可以說是馬匹向馬主報恩。」

「我想藉此機會多謝馬主，『威武承傳』傷患多多，腳及滕部受過傷，亦曾有腹絞痛，腸部壞到已變了紫色，好彩及早開刀，做了手術，才可以救回。」

「此馬今場排1檔，因此我着馬雅擺前走，此馬有腳傷，所以跑泥地會好一點。」

另外，方嘉柏同場參戰馬「千里駿駒」直路上節節節敗退，最終拉停冇過終點，並即場圍上黑布，料已被人道毀滅。

方廐今早已有高評分短途名駒「川河達駒」在草地試跑後流鼻血，將被安排在港退役。

如今再有來投後首次上陣的「千里駿駒」出事，廐主可謂禍不單行。

第三場單Win及組合獨贏A3分別派94.5元及27元，二重彩派634元。

跑獲第二至四名馬匹依次是「翡翠鳳凰」、「旋里多彩」及「豐彩華庭」。

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