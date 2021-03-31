第七場第四班1200米：「金津一號」今季頭三場都係跑同程，入過一次第二，故此上場轉跑田草1400米落敗不足為懼。

今仗（31日）賽前試閘輕鬆無比，狀態已到位。

昨日（30日）開飛7.5倍，5點輕輕回上8.4倍，現時稍落7.8倍W，2.5倍P。

有墊底飛支持，今晚馬房陣容鼎盛，今場負磅輕排位又好，對呢匹後上馬嚟講會有利，可贏位兼投。

「駿皇星」上場初跑同程即入圍有驚喜，今場易配巴度威力有增無減。

昨日開飛4.9倍，5點回上6.6倍，現時重新落番5.6倍W，2.1倍P。以呢匹馬呢講隔夜飛算重，今場應該會再次出擊。

「日輝煌」沈廐初出馬，賽前試三課閘都係潘頓親試，動態擺明今場係目標。

昨日開飛12倍，5點回上17倍，現時落到11倍W，3.9倍P。早飛唔算多，但要留意臨場相信必會有飛落，係嘅話就一定要跟。

「福喜多多」上場跑谷草1200米嵇第五有番腳影，今場即報跑首本路程部署似樣。

昨日開飛9.6倍，5點企住9.8倍，現時又落番8.3倍W，2.6倍P。墊底飛到位，始終係泥地最耍家，今場入圍唔奇。

提供：10金津一號、6日輝煌、5駿皇星、7福喜多多

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