這次（31日）泥地夜賽有很多特別事情發生，先有九歲馬「恆駿寶駒」（第五場）贏夠1,000萬獎金，以及巴度憑「駿皇星」（第七場）錄得在港從騎第100Win，之後再有「悅跑得」與「好玩福星」（第八場）一冷一熱跑出平頭冠軍。

第八場跑三班1200米出足12駒滿額，火紅組合潘頓與沈集成的「好玩福星」熱到2.5倍大熱開跑，反觀巴度替賽前守齋半個月的呂健威所策之「悅跑得」冷到41倍。

賽事進行至末段最後數十米時，「好玩福星」在潘頓力鞭下如飛殺上，至於「悅跑得」較牠更遲發力，同樣越追越勁，並跟牠鬥到一起衝過終點。

結果馬會經電眼判決後，裁定此兩駒不分勝負成為平頭冠軍，第三、四名則分別是「再大大」及「高友之星」。

「好玩福星」帶給沈廐整個3月份第11Win，馬房累積連勝六日未斷纜，而且近六場頭馬均由潘頓勝出。

沈廐在近17次沙田賽事贏了15次，新晉田戰王者當之無愧，且季內增至有47場頭馬，落後頭二位蔡約翰及方嘉柏各七Win排第三。

潘頓今晚未完場已大演帽子戲法，兼且經手沈廐近11Win之九，雙方關係已進入化境。

另一邊廂，五歲澳洲自購馬「悅跑得」贏泥地打開在港勝門，鞍上人巴度連同第七場贏取「駿皇星」，一手包辦今期第七口孖寶，個人在港頭馬升到101場。

「悅跑得」同時造就呂健威趕及於4月來臨前，打破半個多月齋缽。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199