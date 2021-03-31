羅富全今季勝出42W，現時排練馬師榜第四位。

周三（31日）全泥夜宴，羅富全合共六駒上陣，其中第九場二班1650米兵分兩路，派出「黃金甲」及「逍遙自在」應戰。

羅富全指出「黃金甲」以往五戰同程獲三冠一季，在港跑泥地屬最佳出路。

至於廐侶「逍遙自在」在港十四戰泥地，獲五冠兩亞兩季，當中一哩曾四捷同樣是強項。

羅富全希望馬房今場雙龍出海，兩駒均有接近表現，至於同場最強對手是沈集成馬房之「超霸神駒」。

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