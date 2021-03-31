新西蘭籍練馬師蘇保羅今季初成績麻麻，但踏入2021年後就狂追數，近三個月內贏咗11場，剛戰起孖兼替「韋小寶」贏馬交代。

今晚（31日）沙田泥地夜賽蘇廐派出四駒列陣，當中「全中」、「喜氣綿綿」同「雷霆戰駒」，分別用梁家俊、潘頓同莫雷拉，全部都係強配出擊，睇嚟贏開就唔好俾佢停。

第四場「喜氣綿綿」馬主蔡克昭同唐楚男，過往養嘅「喜氣盈盈」、「喜氣洋洋」同「喜氣年年」（均已退役）統統贏到三、四Win。

「喜氣綿綿」暫時成績被比下去，今季評分更試過跌至20分，處於淘汰安全線以下，不過最近加咗面箍後，跑三次分獲冠亞殿各一，配備確係幫到手。

今仗增程跑泥地1800米，上周二（23日）俾定潘頓試課泥閘，名次只第六，但過終點後走勢甚勁，非常吸睛，今鋪應可持續反彈。

另外，蘇保羅同梁家俊近期合作成績突出，馬房近八Win有六場出自前徒弟手上，今期騎練又有頭場「全中」交收。

馬主謝秀珍過往養過「超旺」，可惜八戰未入三甲便退役，話晒「全中」上季喺四班田草1200米跑過第三，今季亦兩度跑泥地1200米輸得近，𠵱家落到五班，執埋個一檔，怕且都係時候中番次。

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