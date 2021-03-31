丁冠豪馬房在今夜（31日）田泥夜馬強陣出擊，一眾泥地好手有權為這位華籍倉主連場數糊。

第五場「鵰神」不嬲跑泥地都有番咁上下，早排從化贏閘尾段追得好勁，跟住再喺上斜跑道拍跳練氣，咁操法有晒搏殺手影。

此駒三班跑泥地有一半入位，呢場四班賽照計贏唔到都會有Q。

第七場「淺草飛」泥地兩度入位，加上減分快，喺四班排大外檔都唔怕，有權打開勝利之門。

第八場「文明之星」近兩仗轉戰泥地1200米不勝有位，顯然已找到最佳出路。

適逢近兩戰皆同場對決的「好玩福星」抽12檔形勢不利，「文明之星」有權藉此重響勝鼓。

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