還記得多年前有一個電視體育節目，主持人在節目內將「足金金猴」講偏了音，變成「足金『九』猴」。

音說了成一個粗口字，這段影片過百萬人看過，相信有不少人都記得此事，成日大家一段有趣的集體回憶。

現時每逢猴年，都會有人講返起呢件事。

至於此事的馬場版，就剛發生在過去周日（28日）的沙田賽事。

有一位在賽馬直播中的主持人於第二場報馬匹賠率的時候，說到「榮惑」（告東尼馬房）六點九倍，將「九」字說偏了音，成為一個粗口字。

初時亦以為自己是聽錯，但再問問在記者室的其他行家，他們都聽了是粗口字音。

那麼主持人應該真的口快快說錯了，而繼「足金金猴」後，又有馬場版的集體回憶了。

撰文：關志彬

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