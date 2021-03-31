第三場第四班1200米：「陽明滿滿」上季三勝同程，但今季七戰表現平常， 可能同評分高有關。

今場再跑同程評分已比季初減了七分，相信今場應該會有返表現。

昨日（30日）開飛7.1倍，5點回上10倍，現時企住9.8倍W，2.7倍P。

有些少早飛支持，今場負磅比上場輕，而排位適中，相信入三甲應冇問題。

「旋里多彩」今季初出輕勝同程，加分後再跑四仗同程表現一般。

今場再跑同程改配梁家俊，評分只比季初多三分，相信又有機會跑近。

昨日開飛7.9倍，5點輕輕回上8.6倍，現時又落番5.8倍W，2倍P。

早餐飛越賣越勁有料到，睇飛今場實喺度。

「勁得手」今季跑四次全跑草地，相信應該係熱身之用。

今場重跑呢匹馬強項路程，過往有3W2P成績，今場仲重配贏馬拍檔潘頓，應想搏殺。

昨日開飛8倍，5點輕輕落到6.8倍，現時進一步落到5.3倍W，2.3倍P。

早飛越賣越多，上季潘頓一騎跑同程大勝，今場有機會案件重演。

「千里駿駒」今場係轉倉（葉轉方）初出兼初跑泥地，賽前無試閘相信練馬師心中有數，唔想畀大家睇咁多，今場磅輕排位好用巴度好似樣。

昨日開飛16倍，5點輕輕落到12倍，現時落到10倍W，2.8倍P。

有哂墊底飛，今場隨時一鳴驚人。

提供：12千里駿駒、2陽明滿滿、5勁得手、3旋里多彩

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