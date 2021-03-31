法籍騎師巴度在最近三次夜馬賽事均錄得勝仗，他於今晚（31日）泥地賽事第七場四班1200米，除替文家良馬房「駿皇星」取得轉廐兼季內首Win外，這場頭馬對他來說亦可謂一舉兩得。

一來「駿皇星」為巴度自2019年以來首匹泥地賽頭馬，二來給他帶來在港從騎第100Win。

練馬師文家良說：「『駿皇星』上場在泥地已見接近的走勢，今場排10檔（出閘），賽前我未算太擔心。」

「牠的泥地性能認真不錯，我會安排續戰泥地賽。」

此外，是場3號馬匹「淺草飛」（丁冠豪馬房）入閘前被競賽小組以牠健康有問題，着令退出比賽，部份投注可獲退票。

第七場單Win及組合獨贏A1分別派47.5元及21元，二重彩派299元。

跑獲第二至四名馬匹依次是「金津一號」、「軍力勁」及「日輝煌」。

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