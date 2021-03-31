法國籍騎師賀銘年騎開只獲獎金名次搏失馬匹，於剛周日（28日）賽事有姚廐「生生勝勝」和葉廐「佳景福星」，分別改配莫雷拉和梁家俊皆勝出。

由周三（31日）田戰起，賀銘年便要停賽兩期，第七場文廐「駿皇星」和第九場姚廐「友誼至好」上仗皆由他策騎搏失，今仗分別改配同屬法將的巴度和彭國年執韁，值得重視。

第七場四班1200米「駿皇星」，上仗初跑同程快放入Q，泥地性能不俗，復課狀態有進無退，改配巴度可收復前失。

第九場二班1650米「友誼至好」，上次贏馬93分，現時評分減至相同，上仗後追第四狀態有起色，換上彭國年成冷門可吼。

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