一對低班馬「喜氣綿綿」與「皇龍司令」繼於2月6日泥地一哩跑獲平頭冠軍後，在今夜（31日）泥地賽事第四場五班1800米再次碰頭，結果構成翻版Q。

不過與上次賽果不同，由潘頓接手的「喜氣綿綿」（蘇廐）如今先過復由梁家俊主轡的「皇龍司令」（徐廐）衝線，重新勝出頭馬，後駒則連捷失敗屈居亞軍。

「喜氣綿綿」前仗出頭由梁家俊經手，他今仗夥拍「皇龍司令」上陣，結果兩駒鬥足半條直路影相分勝負，前駒練馬師蘇保羅與梁家俊構成師徒連贏。

蘇保羅季初延續其一貫慢熱作風，不過踏入2021年，馬房已摘下12場頭馬，表現明顯改善，其中包括與潘頓近兩次合作全勝。

蘇保羅說：「『喜氣綿綿』過往競賽時緊張，多跑下漸學懂放鬆，目前更成熟。」

「我主動找潘頓策騎，騎者的發揮令我十分滿意。」

「馬兒目前跑快活谷及泥地均合適，將來可以雙線發展。」

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第三、四名依次為「火天大有」及「劍聶風」。

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