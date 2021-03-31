今期（31日）田泥夜馬僅有一匹自購新馬服役初出，此乃角逐第七場四班1200米的沈集成馬房賽駒「日輝煌」。

「日輝煌」父系「強勁力量」為2011年國家錦標（1400米）及2012年愛爾蘭二千堅尼（1600米）兩項一級賽盟主，另外在2011年鳳凰錦標及杜何斯特錦標屈居亞軍。

「強勁力量」在港子嗣有「超能力」、「騰龍駒」及「威威心得」分別曾在泥地1200米贏馬及上名，其中前駒更累積五捷之多。

「日輝煌」母系家族成員有2010年三級賽禮貌錦標（1400米）冠軍「杜絲小姐」，後駒在1200米及1400米累積七捷。

「杜絲小姐」為「得勝駒」（已退役）之母親，後駒在港服役時一出即勝，性能非常早熟。

「日輝煌」來港後試閘三次均由潘頓主轡，其中3月23日初戴眼罩試1200米泥閘，末段走勢輕鬆，表現循序漸進。

沈集成及潘頓近三期賽事累積五Win，正值合作蜜月期，因此「日輝煌」初出機會已不能輕視。

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