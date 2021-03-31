今天（31日）本港兩大短途灰獸「川河達駒」及「旺蝦王」齊齊退出4月25日舉行的主席短途獎，前者因晨操時流鼻血，據悉幕後決定讓牠重返澳洲上陣。

至於「旺蝦王」上周三（24日）在飛機場踱步及游水後便已絕跡晨課，馬會在周一（29日）公佈的二級賽短途錦標的報名表，亦沒有此駒的名字在內。

「旺蝦王」今年勇奪香港速度系列首關百週年紀念短途盃冠軍，為其競賽生涯首項一級賽桂冠，上仗此駒角逐一班賽，不敵頭馬「福逸」4馬位跑第五名。

據悉「旺蝦王」身體並無病痛，然而蔡約翰認為經過多場硬仗後，馬匹現階段需要休息，因此棄戰短途錦標及主席短途獎兩項大賽。

蔡約翰表示「旺蝦王」經過休息後，將視乎牠是否保持作戰意慾，而再決定馬匹下季的部署。

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