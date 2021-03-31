第六場第四班1200米：「秒秒精彩」初跑泥地，賽前試泥閘走勢不俗，今場（31日）強配郭能應想搏殺，昨日（30日）開飛5.3倍，5點回上8.7倍，現時重落返6倍W，2.2倍P。

早餐飛到哂位，相信臨場一定會落飛，但無論如何一定要兼顧，可以贏哂。

「帆哥兒」都好耐冇跑同程，上場喺四班跑谷草1200米入位狀態返咗嚟 ，今場練馬師重報贏馬路程，對上一次贏同程就係由薛恩騎，當時評分係80分，今場只係56分優勢非常明顯。

昨日開飛12倍，5點落到7.5倍，現時進一步落到5.3倍W，2.2倍P。早飛相當勁，睇飛今場搏硬。

「中華威威」今場有運排到一檔應會非常好跑，昨日開飛2.9倍大熱，5點輕輕回上3.2倍，現時有2.7倍W，1.3倍P。

隔夜飛相當重，睇飛好有信心，始終負磅輕排位好，三甲應冇走雞。

「印水紙」減夠分落番四班即報跑贏馬路程兼重配贏馬拍檔周俊樂，心意明顯。

昨日開飛12倍，5點企住12倍，現時輕輕落到8.8倍W，3倍P。有些少墊底飛，始終今場落番第四班有些少優勢，三甲可以預埋佢。

提供：2秒秒精彩、3帆哥兒、11中華威威、1印水紙

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