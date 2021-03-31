「金津」系馬主劉慰慈、劉培傑同劉培威，對上一匹「金津輝煌」（已退役）轉到苗禮德手上贏過兩場，奠定良好合作基礎。

現時呢匹「金津一號」由老苗訓練，特別在呢匹拍賣會馬產自阿根廷，不禁聯想到昔日告東尼有匹阿根廷馬「紅太陽」（已退役），曾遠征日本泥地大賽，現役唔少南美馬亦係泥地怪傑，如來自智利嘅「超霸神駒」（沈集成馬房）就係例子。

睇番「金津一號」出道跑過四場，三次跑泥地1200米，當中一仗追得亞軍，上場跑草地大敗唔作得準。

馬匹今次（31日）重新出發返泥地，出爭第七場四班1200米，續由「金津」系愛將史卓豐壓陣，佢曾為同主嘅「金津輝煌」贏兩場，話唔定今次又為幕後建功。

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