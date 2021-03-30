眼睛是我們的靈魂之窗，一個人的眼神可反映出心理狀態，是次與大家分享相學中對三白眼的看法。

三白眼是指眼睛的眼珠部份比較小，眼白的面積比較大，即眼珠的上方或下方也露出眼白。眼珠下方露出眼白為下三白眼，而眼珠上方露出眼白為上三白眼。

擁有三白眼之人，其嫉妒心會較重，天性喜歡與別人比較，若身邊有人過得比他好，心裡便不舒服。

三白眼之人，在眼運期間35歲至40歲的年歲，要避免進行高危險性的活動，而且投資方面亦要特別小心，以免有所損失。

假設閣下擁有三白眼，亦可透過改善自己的性格，從而得到改變。

今期財位位於正北，可以以三區來劃分，港島區的中環、灣仔及銅鑼灣；九龍區的九龍塘、樂富及九龍城；新界區的上水及粉嶺均屬該區財位。

第八場「好玩福星」近四仗名次非冠即亞，狀態不俗。

上仗跑泥地三班1200米出閘較慢，直路潘頓策騎時，在一直沒有換腳的情況下，仍能跑入第二名，只不敵頭馬「獎金大王」一個馬位。

今仗繼續由潘頓策騎，仍可追捧。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

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