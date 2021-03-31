現年28歲之英國騎師班德禮，已在上星期飛抵香港，目前於銅鑼灣某酒店接受隔離，只要一切順利，下月中便可以「重獲自由」。

無獨有偶，二月時馬雅到埗後同樣入住這間酒店，班德禮住在高層一間可以望到跑馬地馬場之套房，讓這位新面孔遠距離感受香港之賽馬氣氛。

據悉，部份需要工幹後返港之馬會高級職員，或者是新入職的外籍員工，均獲安排先在這間酒店入住。

其中一個原因是這間酒店距離馬會總部大樓只隔兩個街口，方便他們完成隔離後，可以即日到馬會大樓辦理相關手續，例如影相做職員證。

班德禮在個人社交網頁，上載快活谷馬場照片，看來他非常期待稍後在港上陣。

班德禮來港發展，很多馬迷都認為是要取代43歲愛爾蘭籍老將郭能，牌照委員會仍未定出日子研訊郭能。

當事人郭能則以平常心看待，而他亦認識班德禮，讚他為人友善，郭能指香港馬圈競爭激烈程度是全球數一數二，並祝對方盡快適應新環境。

撰文：林湛穎

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