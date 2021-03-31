第二場第三班1800米：「錶之銳」季初贏同程表現出色，可惜打後數仗表現麻麻。

直到上場重跑1650米再入位，今晚（31日）重跑贏馬路程，用周俊樂減磅出戰兼有運排到1檔起步，非常有利。

昨日（30日）開飛4.1倍，5點輕輕回上4.8倍， 現時4.3倍W，1.6倍P。

早飛非常硬淨，今仗贏位兼投冇走雞。

「天天精彩」呢匹可算係泥地專家，今季七戰泥地全入前四名有獎金。

上場初配蔡明紹後上第四，人馬表現合格，今仗原裝配搭再跑泥地1800米把握應該更強。

昨日開飛5.8倍，5點輕輕落到5.1倍，現時進一步落到4倍W，1.6倍P。

早飛越賣越勁，今場排位及負磅適中，只要場地有利後上，贏面機會甚大。

「好計」大前仗在第三班跑同程排大外檔，臨場冷至55倍都能後上第三。

上場落第四班跑草地即贏馬，今仗重跑同程轉用何澤堯應唔似陪跑。

昨日開飛12倍，5點企住13倍，現時16倍W，3.9倍P。

有些少早飛，遇見閘前落飛的話一定要跟。

「威闖」今季轉投希斯馬房，可惜表現冇再進，只在大前仗跑田草2000米入圍。

現時評分已由季初71分減到今場61分，評分應已有利，今仗初跑泥地，來港前曾跑泥地上名，相信練馬師想一試呢匹馬泥地實力。

昨日開飛11倍，5點輕輕落到9.5倍，現時重上14倍W，3.1倍P。

有墊底飛支持，尤其係位置飛都幾重，睇飛今場有冷位機會。

提供：1錶之銳、5天天精彩、6好計、9威闖

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