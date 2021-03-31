第八場第三班1200米：「好玩福星」自從大前仗轉跑同程表現持續，喺四班贏完，上三班再跑兩次同程都能入Q。

今仗（31日）潘頓再騎鬥志無需懷疑，昨日（30日）開飛5.9倍，5點輕輕落到5.3倍，現時4.4倍W，1.9倍P大熱。

有早飛支持，雖然今仗要排大外檔起步，但對呢隻大馬嚟講可能有利，一定要兼顧。

「文明之星」前仗初跑同程試出彩虹，上場再跑得第三表現不俗。

今場繼續跑此程續配田泰安，相信應想再次贏馬。

昨日開飛3倍大熱，5點回上4倍，現時大幅落番到3.2倍W，1.5倍P。

早飛相當強勁，睇隔夜飛似非常有信心，但現時賠率過熱，唔太值博，不過以馬論馬入圍應冇問題。

「獎金大王」上場飛到馬到一放到底，應該食得好飽。

今場再跑同程改用陳嘉熙減七磅，優勢依然。

昨日開飛21倍，5點輕輕落到16倍，現時15倍W，4.2倍P，早飛明顯唔算多，始終上場食到應，今場冇影都唔奇。不過如今晚場地有利前領，呢匹馬就可再次入三甲。

「再大大」升班負磅大幅減輕，排位又適中，機會唔可以睇小。

昨日開飛5.2倍明顯重飛，5點企住5.7倍，現時5.5倍W，1.8倍P。

墊底飛到哂位，以呢個馬房嚟講係非常有飛，睇吓今場上三班跑會唔會繼續交出水準，位置幾高。

提供：5好玩福星、4文明之星、6獎金大王、10再大大

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