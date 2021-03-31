明日（4月1日）係哥哥張國榮嘅忌辰，眾所周知，愛馬女士協會團體成員如「劍」系馬主葉思貝、「友瑩」系馬主楊毅太太胡珮君等都係哥哥嘅鐵粉。

雖然以哥哥名曲命名嘅「無心睡眠」剛周日（28日）已經跑咗，不過周三（31日）就有香港愛馬女士協會團體馬「愛馬劍」出戰第五場四班1650米。

一眾鐵粉有機會喺哥哥忌辰前一日拉頭馬，兼大唱哥哥名曲。

講番「愛馬劍」，早前轉跑泥地試出彩虹，兩戰一哩分獲冠亞，上場跑谷草同程直路坐包廂都有第三，今次返主場可再贏。

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