第五場第四班1650米：「愛馬劍」大前仗贏同程輕鬆，跟手再跑同程第二。
上場轉跑返谷草1650米都能入圍，證明馬匹狀態持續。
今仗又重跑贏馬路程，用周俊樂減磅上陣非常有利。
昨日（30日）開飛4倍，5點回到6.9倍，現時6.3倍W，2.1倍P。
有早飛支持，睇飛今仗機會猶在，三甲穩。
「恆駿寶駒」呢匹9歲老馬，今季依然交到表現，季初能贏田草1400米，跟手打後數仗落敗，想減分啫。
直到上場再跑泥地1800米居然後上第四，有驚喜。
今場重跑泥地1650米，過往贏過，今仗強配潘頓唔似玩玩下。
昨日開飛8.3倍，5點回上9倍，現時又落番7倍W，2.8倍P。
明顯有早餐飛到位，只要今晚場地有利後上，呢匹馬實有三甲。
「雷霆戰駒」大前仗跑同程走光，跟手跑一場草地隔痧。
上場重跑泥地1800米，臨場落飛到5.7倍，可惜最後臨門乏力只跑第三名，今場縮程跑1650米強配雷神應想補飛。
昨日開飛8倍，5點輕輕落到7.4倍，現時進一步落到4.2倍W，1.5倍P。
早飛到晒位，睇下雷神今場係咪幫到手。
「鵰神」今季只跑四場泥地，季初跑泥地1800米入圍後，跟手再跑兩場泥地落敗，減夠分上場在四班跑同程，雖然只跑第5，但表現唔差。
賽後加強操練兼今仗賽前有試閘備戰，動態積極。
昨日開飛6.8倍，5點輕輕回上7.2倍，現時重落返6.3倍W，2.1倍P。
有早飛支持，始終呢匹馬在三班跑泥地都有表現，今場跑四班一定有優勢，三甲一定要預佢。
提供：2愛馬劍、3恆駿寶駒、10雷霆戰駒、1鵰神
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