剛周日（28日）姚廐「金莊令」（12倍Win）及容廐「佳景福星」（11倍Win）升班照贏，兼且兩駒皆有好分頭，證明乘勇升班孭輕磅仍有作為。

周三（31日）田戰只有四匹升班馬列陣，不妨從中尋寶，第二場第三班1800米羅廐「保羅承傳」，唔報剛戰曾勝之田草1600米賽事，寧願初跑泥地1800米，擺明博你唔信。

第八場三班1200米鄭廐「再大大」，兩戰同程獲一冠一季，已找到最佳出路，升班負輕磅好跑，論馬仍可再接再厲。

第九場二班1650米沈廐「超霸神駒」，近三仗跑泥地獲兩冠一季，進度各方面已納入正軌，潘頓造唔到磅，何澤堯可冷手執個熱煎堆。

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