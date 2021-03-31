第四場第五班1800米：「上浦福滿」呢匹7歲老馬，今季只跑六場表現平平。

今仗重跑贏馬路程強配雷神，應係時候要交代。

昨日（30日）開飛7.2倍，5點輕輕落到6倍，現時企住6.9倍W，2.2倍P。

有墊底飛，呢匹馬對上一次贏泥地係58分，現時今仗評分已跌到落26分，應有迴旋餘地。

雖然已經七歲，但希望憑住雷神功力，幫呢匹馬贏番一場久違嘅勝利，現時賠率唔太乏味可單W捧場。

「皇龍司令」上場憑雷神出色表現贏泥地1650米，今仗跑1800米，過住曾入位應無問題。

昨日開飛11倍，5點落到8.2倍，現時11倍W，3.1倍P。

有些少墊底飛，今場用近排手風順嘅梁家俊，有賠率一定要拖。

「賞心星」近幾仗跑草地表現一般，今仗重跑泥地1800米，過往只跑一次落第不足為據，始終呢匹馬係長途馬。

今場排位有利，負磅適中，隨時會現真身。

昨日開飛9.5倍，5點輕輕落到9倍，現時10倍W，3.4倍P。

明顯有墊底飛，今晚隨時配合馬房攻勢，贏埋都唔奇。

「志聰明」季初表現出色有贏有位，近幾仗表現回落 ，今場初跑泥地隨時會有驚喜。

昨日開飛25倍， 5點企住27倍，現時稍落20倍W，5.6倍P。

有些少早飛，現時有呢個賠率不妨一博。

提供：10上浦福滿、4皇龍司令、8賞心星、7志聰明

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