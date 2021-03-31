今晚（31日）田泥夜馬成為了華籍騎師的表現舞台，須知除了第一場頭馬「一路順風」由田泰安策騎以外，其餘前四名席位皆由華將包辦。

第二場三班1800米，羅富全馬房「保羅承傳」克服升班、轉場地及增程三大難度，在潘明輝胯下奪得今季第四捷，人馬合作兩戰全勝。

羅富全今季明顯加強與華將合作的成功率，騎練兩人季內已攜手取得六Win，與上季九戰全敗表現大相逕庭。

羅富全說：「『保羅承傳』今場轉爭泥地，不少人認為是為了讓路給廐侶『路路醒』。」

「其實不是這樣，始終我馬房的三班馬頗多，可以作多些嘗試。」

「而我認為此馬跑泥地也合，因此今場部署牠出爭泥地一試。」

「『保羅承傳』初跑1800米泥地，為了令馬兒不要食太多泥，我給潘明輝的策騎指示是跟隨前領馬跑，不要鬥燒。」

「騎者依足策騎指示，人馬發揮令我非常滿意。」

「今仗證明馬兒懂得跑泥地，性能廣泛，泥草皆合，將來可以作雙線發展。」

第二場單Win及組合獨贏A2分別派62及23.5元，二重彩派182元。

今仗第二至四名依次為「錶之銳」、「好計」及「威闖」，騎師分別為周俊樂、何澤堯及楊明綸，這條華將四連環及四重彩派588及11,792元。

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