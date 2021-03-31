騎練田泰安與苗禮德今季在泥地賽合作成績彪炳，於今晚（31日）九場泥地夜馬舉行前，二人泥地夾檔六次，最差一匹亦跑第五，其餘獲三冠兩亞，入Q率超過八成。

頭場賽事第五班1200米，苗禮德、田泰安乘着泥地合作之強勢，憑「一路順風」再次出擊得手。

此駒對上三次在第五班已連續入位，明顯於最低班次角逐稍佔優勢，今仗取程過程亦算輕鬆，以大熱門身份贏亞軍2.5馬位，未受太大考驗。

至此「一路順風」累積四戰五班賽一冠兩亞一季，數據突出。

苗禮德說：「『一路順風』上周三（24日）在谷草1000米跑得第三名，走勢接近」

「我一早已把箭頭指向今晚泥地賽事，因為此馬的泥地性能良好。」

「『一路順風』今場的對手不算太強，贏來合理。

「至於下次升上第四班跑，能否繼續交出好成績，真是難說，但起碼今場先交出頭馬，對馬主有個交代。」

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至於跑獲第二至四名依次為「太陽戰馬」、「嘉應風采」與「常山耆寶」。

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