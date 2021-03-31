方廐四歲良駒「顯心星」將於4月5日星期一在沙田角逐短途錦標（1200米二級賽），與新晉短途佳駟「福逸」（高伯新馬房）等對手同場對壘，藉此累積大賽經驗。

出自父系「遙遠星空」的「顯心星」出道至今潛藏尚未盡露，練馬師方嘉柏深信此駒有力於年底挑戰一級賽，但也坦言牠需要累積更多經驗。

他表示：「我相信牠終會成為一匹頂級賽駒。以現階段來看，我估計再過半年就會看到牠展現出最佳水準。」

「『顯心星』狀態正在不斷提升。雖然我認為以牠目前的評分而言，要在短途錦標爭勝不易，但牠的評分正在慢慢攀升，並開始在較大型賽事累積經驗。」

「我認為牠需要爭取更多高級賽事的出賽經驗，但牠到了今年第四季定能進步神速，有機會在港勝出大賽。」

「如無意外，馬兒的評分於年底時應可獲提升至大約115分左右。」

「如果成真，便能證明牠的實力，但目前牠仍處於學習階段。」

「顯心星」今季由71分起步，目前評分已升至102分。

方嘉柏將嘗試替「顯心星」更換配備，希望有助此駒發揮。

練者續說：「雖然『顯心星』已有一定的出賽經驗，但我也會嘗試讓牠佩戴雙杆形口銜鐵進行快操。」

「若效果理想，牠今仗將佩戴此項配備上陣，應有助牠爭勝。」

「只要牠適應佩戴此配備，便會發揮得更好。」

此外，方嘉柏於下周一也將派出「川河尊駒」角逐另一項大賽主席錦標（1600米二級賽）。

方嘉柏透露，「川河尊駒」將以4月25日田草1600米冠軍一哩賽（1600米一級賽）為主要目標。

方嘉柏說：「『川河尊駒』目前進度良好，而今仗出馬較少，我肯定牠會全力爭勝。」

「馬兒正為四月底的大賽備戰，因此不論下周一牠的表現如何，狀態也應有進展。」

「牠在從化的備戰工夫理想，看來一切良好。牠出爭今仗前在沙田進行一課試閘，表現很好，狀態也已經到位。」

「牠今仗應可交出好表現且甚具競爭力，但牠的狀態會於4月25日時才勇達巔峰。」

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