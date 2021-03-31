法國靚仔騎師巴度來港發展後，唔經唔覺已累積咗99場頭馬，仲差一Win就到一百大關，今期（31日）佢策騎五駒上陣，普遍實力唔差，隨時可為佢踏入新里程碑。

第三場「千里駿駒」今季在葉楚航訓練下贏過谷草1200米，但今個月初突然轉投方廐，方嘉柏今季同蔡約翰拗手瓜爭冠軍，接手轉倉馬當然唔會客氣。

雖然「千里駿駒」初跑泥地1200米，但睇番匹馬轉倉前喺舊年十月贏過一課1050米泥閘，泥地性能應該唔差，擺明係博你唔信，買定先冇衰。

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