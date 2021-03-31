方嘉柏（左）今季與巴度合作已交出6Win
法國靚仔騎師巴度來港發展後，唔經唔覺已累積咗99場頭馬，仲差一Win就到一百大關，今期（31日）佢策騎五駒上陣，普遍實力唔差，隨時可為佢踏入新里程碑。
第三場「千里駿駒」今季在葉楚航訓練下贏過谷草1200米，但今個月初突然轉投方廐，方嘉柏今季同蔡約翰拗手瓜爭冠軍，接手轉倉馬當然唔會客氣。
雖然「千里駿駒」初跑泥地1200米，但睇番匹馬轉倉前喺舊年十月贏過一課1050米泥閘，泥地性能應該唔差，擺明係博你唔信，買定先冇衰。
-----------------------------
有冇財運 睇你點樣將財富運用
想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！
利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。
推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)
須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：1328/2020
查詢及投訴熱線：3199 1199