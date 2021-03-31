今夜（31日）舉行今季第二次全泥地夜賽，硬度計指數為9.15，馬會目前掛好地牌，頭場開跑時間為傍晚6時45分。

睇番最近11月4日全泥夜賽，大利彎位守內叠之馬匹，其中「如真如假」及「黃金甲」放頭帶到。

就算居中後上馬如「八進」、「甜酒杯」及「特駒聯盟」等，亦是在彎位守內叠慳位留力，入直路才移出外叠衝贏，難怪1至4檔包辦半數頭馬，抽內檔馬可秤先。

今戰列陣馬中，第二場「錶之銳」正是於最近一次全泥夜賽贏馬，有運抽1檔起步，用周俊樂減七磅可助重開勝門。

另外，第四場「上浦福滿」是全場唯一贏過夜泥之參戰馬，憑藉本身較佳的場地性能，有力在雷神胯下回復理想表現。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199