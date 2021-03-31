何家駒名下「川河達駒」挾去年珠峰錦標盟主氣勢而臨，然而在港初試啼聲角逐香港短途錦標僅跑獲第11名，表現令人失望。

更禍不單行的是，其後此駒深受右前腿不良於行影響，操練一再放緩之餘，更無緣參加香港速度系列首關百週年紀念短途盃。

「川河達駒」一月尾在從化開始重新進行快跳及試閘等工夫，準備在下周一（4月5日）短途錦標復出，並交由潘頓執韁，造就騎練自去年9月23日後再次攜手出擊。

然而今早（31日）「川河達駒」與廐侶「星運明爵」進行拍跳工夫時，被發現流鼻血。

因此幕後決定讓「川河達駒」在港退役，並重新運往澳洲交由第一手練馬師布烈治訓練，力爭在年尾趕及復出衛冕珠峰錦標。

方嘉柏表示這匹五歲灰獸快跳表現令人滿意，然而操畢後聽到馬兒不斷出現咳嗽聲，其後就發現牠流鼻血。

練者對此感到可惜，並表示「川河達駒」將在五月尾運抵澳洲，期望在布烈治訓練下能夠揚威澳洲各項大賽。

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