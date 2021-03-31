這晚（31日）九場泥地夜馬雖無錦標賽舉行，但尾場第二班1650米被喻為高班泥地王大賽，稱得上是整晚戲肉所在。

之前跑完八場賽事後，已連中三元的潘頓不放過追近榜首莫雷拉之機會，由他策騎的「逍遙自在」力留至直路尾施展強橫後勁，配合潘頓招牌式車輪鞭，最終在第九場脫穎而出。

潘頓全晚合計四喜臨門兼勝出騎師王，最新以88比106落後雷神18Win排第二，在數字上保持爭霸機會。

七歲老兵「逍遙自在」與今晚第五場頭馬九歲的「恆駿寶駒」（蘇偉賢馬房）互相輝映，皆為今季表現突出的年長馬。

「逍遙自在」在港服役四季已獲七捷，今戰則是本身季內第三度勝出，而牠所屬的羅富全馬房整晚亦告梅開二度。

潘頓最後以45分勝出今期騎師王，個人在3月份合共贏馬23場，氣勢之盛一時無兩。

第九場單Win及組合獨贏A2分別派53元及25.5元，二重彩派1,172元。

跑獲第二至四名馬匹順序為「友誼至好」、「超霸神駒」及「烽煙四喜」。

此外，馬雅第二場不小心策騎「芙蓉莊」被罰4月17日起停賽兩天，至於史卓豐第九場不小心策騎「紅運大師」，被判亦由4月17日開始停賽兩天，另加罰款30,000元。

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