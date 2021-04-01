呂健威剛戰（3月31日）憑「悅跑得」取得平頭冠軍，總算為這匹自購馬贏得在港首捷。

復活節賽事在下周一（5日）上演，呂廐在高班賽事派出強陣迎戰，且看能否乘勝追擊，再取佳績。

角逐二級賽主席錦標的「幸福笑容」，近期成績拾級而上，剛戰於一班賽跑第二表現明顯回勇，今次出爭二級賽，可期有更佳成績。

呂健威說：「『幸福笑容』今季初曾經受傷，需要避戰休養，復出後工夫慢慢做起，循序漸進下狀態有進。」

「上仗跑首本的1600米跑得第二，是今季暫時最佳成績。」

「這類高分馬可選擇的賽程不多，跑完上賽後已決定以今仗為目標，本身不斷改善下，現時狀態處於良好水平。」

「此駒的最大缺點就是跑法比較被動，要爭勝從來不易，希望今次馬少場合，能夠發揮本身最佳水平，交出好成績。」

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