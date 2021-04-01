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新騎師得到兩個華倉歡心 馬雅在港首戰分級賽 結局可以是皆大開心

50分鐘前

新騎師馬雅上周起行運，曾連續兩個賽日分別勝出「海島材子」和「都市神話」，相關馬房包括姚本輝和容天鵬。

已連勝三次賽事未斷纜的他適逢其會，在下周一（5日）田戰與姚、容廐俱有合作，說不定可再創佳績。

這位森巴好手當天將是在港首戰分級賽，獲策姚廐名駒「遨遊戰士」，以替馬兒衛冕短途錦標。

「遨遊戰士」近況還好，3月初試1200米泥閘憑速度掄元，日前由馬雅快跳亦造出快時間，今仗有力一戰。

「皆大開心」季內每仗均不太遠，而且非B加2欄1400米不跑，表現漸成氣候。

此駒跑法偏向均速，1400米是合適路程，上賽恢復不戴開縫眼罩。

今次再由馬雅主轡，打王牌顯決心，未嘗不可爆冷出頭。

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