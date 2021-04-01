一年一度冠軍賽馬日受全球疫情影響，歐洲人馬都因檢疫問題不會攻港，形成今屆賽事成為港日兩軍之爭。

日本鄰近香港，檢疫問題較易處理，而香港馬會據報已向九匹日本良駒提出邀請，並獲其中五駒確定來港參戰4月25日星期日女皇盃或主席短途獎一級賽。

當中，參戰1200米主席短途獎的是新勝高松宮紀念賽的「野田重擊」，「耀滿瓶」、「神業」、「謀勇兼備」及出爐杜拜司馬經典賽季軍「唯獨愛你」則跑2000米女皇盃。

「唯獨愛你」跟一眾隊友剛在上周六（27日）杜拜世界盃賽馬日全軍覆沒，除此駒連隨付運來港出賽外，餘駒一概返回日本。

這次獲馬會邀請訪港的其餘四匹日本馬，包括出爐杜拜草地大賽亞軍「陳年美酒」、出爐日本高松宮紀念賽亞軍「拉丁城市」和季軍「冠軍車手」，以及同場跑尾五的「禮讚歌詠」。

其中，牠們如落實征港，均會跑1600米G1冠軍一哩賽。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199