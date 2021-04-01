疫情影響各行各業，賽馬雖一直維持正常操作，兼且投注額高企，但本港兩個馬場卻不作對外開放多個月，公眾馬迷不能像過去般隨意購票入場，只能留家觀看電視或網上直播賽馬。

馬會在去年夏天曾因應當時疫情放緩，於非賽馬日重開投注站提供賽馬預售，亦曾開放兩個馬場讓馬迷入內投注英國轉播賽。

馬會亦曾在近月某些日子內，有限度重開沙田馬場，讓預先訂座的公眾人士入場使用某些設施及餐飲場所。

馬會過去多個月內，亦曾一段頗長時間容許已預先訂座並獲該會核准的馬主及會員，偕同行賓客進入馬場，場內人流管制一直沒有停過。

時至今天，疫情又試放緩，泳池、泳灘、戲院、劇場、主題公園等均由4月開始放寬入座率，馬會宣佈將於下星期一（5日）重開馬場（暫以4月5、8、11及14日為限），讓已預先訂座並被核准的公眾人士及優越卡客戶入內觀賽，每次人數均有上限，以減低傳播風險。

4月5日為復活及清明節公眾假期，沙田馬場有草地日馬跑。

屆時港鐵東鐵綫馬場站、沙田馬場第二座看台、彭福公園停車場及公眾投注大堂，以及一些場內指定食肆，皆會開放予入場人士使用。

在上述四個賽日內，馬會都會提供馬場雙邊投注。

當中，沙田馬場將開放百勝廳及駿星匯，讓已預先訂座的人士使用。

另一方面，馬會轄下19間指定投注站亦將於4月5日起全面復運，在非日馬賽事日中午12時至下午6時，以及日馬賽事日上午9時至下午6時開放，接受賽馬投注。

至於全港所有投注站也會在其他日子開放，提供賽馬及足球投注、投注戶口提存等服務。

然而投注站將維持不受注六合彩，仍是只設網上及電話投注。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199