姚本輝在3月尾曾經連續兩日起孖共取四Win，雖在剛周三（3月31日）泥地夜賽斷纜，但姚廐於下周一（5日）田戰牌面仍強，有機會重開頭馬紀錄。

當中，第一場四班1200米「怡心聲」，早前出道即勝直路賽，表現令人眼前一亮，翌仗則在同程落敗。

姚本輝坦言對此駒當時演出感到失望，今次轉戰田草1200米，旨在為牠拓闊性能。

姚本輝受訪時說：「『怡心聲』上仗大熱倒灶，我當然感到失望，不過該役馬兒排檔欠佳，沿途被迫在不利的跑線上角逐，難度實在太高。」

「加上此駒初出取勝一役，本身要到最後二、三百米才能增速，再跑同程面對這樣劣勢，落敗與馬匹實力無關。」

「鑑於『怡心聲』現時跑直路賽已經太短，因此今次安排牠增程跑1200米。」

「我對這匹三歲馬不會過份催谷，尤幸其質素於第四班佔微利，今次改變路程，盼可取得突破。」

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