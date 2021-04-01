剛周三（3月31日）沙田九場泥地賽事完成後，馬會今日（1日）隨即公佈各駒評分調整。

全晚加分最多是「一路順風」、「威武承傳」及「駿皇星」，上述三駒各加7分，其中「一路順風」現評47分，下仗需要回升四班角逐。

這夜產生一對平頭冠軍，「好玩福星」加5分，現評76分。至於「悅跑得」終於在港初嘗勝利滋味，賽後同樣加5分，現評79分，可以留在三班作賽。

當晚羅富全是唯一起孖之練馬師，季內四捷馬「保羅承傳」加6分，現評70分，有望乘銳爭取今季第五W。

至於「逍遙自在」食尾糊，完成今季第三勝後加5分，現評100分，是來港後新高。

3.31沙田夜賽九場頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

一路順風 47（＋7）

保羅承傳 70（＋6）

威武承傳 51（＋7）

喜氣綿綿 34（＋5）

恆駿寶駒 60（＋5）

中華威威 49（＋6）

駿皇星 59（＋7）

好玩福星 76（＋5）

悅跑得 79（＋5）

逍遙自在 100（＋5）

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