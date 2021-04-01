資深馬主何家駒名下「川河達駒」因流鼻血結束在港競賽生涯，八歲老黃忠「川河尊駒」又再肩負起為馬主爭奪本地大賽的重任。

「川河尊駒」下周一（5日）將角逐二級賽主席錦標，力爭繼去年冠軍一哩賽後再次揚威分級賽。

「川河尊駒」今晨（1日）由助手策騎前往1800米草地跑道快跳，方嘉柏在1800米起步點觀察馬匹走勢，隨後走到馬房大閘口等待馬匹歸來。

練者即時追問助手此駒操練表現，並且一路跟隨馬匹返回馬房，全朝最緊張呢隻戰馬，今趟有機會捧盃而回。

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