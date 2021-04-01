四屆冠軍騎師潘頓於剛周三（3月31日）泥地夜馬，憑「喜氣綿綿」、「恆駿寶駒」、「好玩福星」及「逍遙自在」四喜臨門，兼成為當晚騎師王。

現時潘頓有88場頭馬在手，與宿敵莫雷拉距離拉近至落後18Win。

下周一（5日）田草日賽，潘頓出足十場，胯下不乏實力馬，排位則好壞不一。

其中，第二場「馬克羅斯」（3檔）、第三場「嘉應之星」（2檔）及第五場「帝豪寶寶」（1檔）均排內檔，起步形勢理想。

其中，告東尼馬房「馬克羅斯」及「嘉應之星」均曾在潘頓胯下報捷，人馬合拍兼排好檔，有助提升爭勝機會。

反觀第一場「利之贏」（13檔）、第四場「齊心同行」（11檔）、第九場「顯心星」（10檔）及第十場「南區有」（11檔），皆抽雙數檔位出閘。

當中，最受關注的當然是「顯心星」，此駒排位前擬定由楊明綸主轡，惟廐侶本配潘頓的「川河達駒」突因晨操流鼻血，被安排在今早（1日）排位前退出短途錦標。

方廐為此調整策略，讓「顯心星」夥拍潘頓宣佈出賽，促成後者跟方嘉柏破冰恢復合作參戰，楊明綸則無緣角逐下周一戲肉之一第九場短途錦標二級賽。

潘頓下周一田戰十場座騎排位

場次 馬匹 檔

一 利之贏 13

二 馬克羅斯 3

三 嘉應之星 2

四 齊心同行 11

五 帝豪寶寶 1

六 虹鴻 6

七 連連行運 9

八 嘉應精英 6

九 顯心星 10

十 南區有 12

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