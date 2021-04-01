最近三數個月沙田賽事，沈廐馬贏到街知巷聞，連帶馬房成績亦節節上升。

近17次田戰沈廐䇔了15次，成為同類賽績最佳馬房，而且正向榜首逐步迫近。

眾所周知，潘頓逐漸包辦沈廐頭馬，雙方關係儼如主帥與波士。

然而看到下周一（5日）田草日賽排位，馬迷會問為何潘頓只有「帝豪寶寶」出自沈廐，反而巴度替它策騎「勇猛神駒」、「尖辣椒」和「美活人生」共三駒之多。

究其原因，後三駒皆負120磅以下，潘頓造磅有困難，甚至無可能騎到114磅「美活人生」，沈集成遂以另一愛將可造輕磅的巴度一併為該三駒壓陣，藉此保持爭勝機會。

「勇猛神駒」上次由潘頓負122磅輕勝，今場易配巴度改負116磅角逐，類似情況早前曾發生在「知道再勝」身上。

結果該駒當時升班連捷於田草，以沈廐近月作風及戰意，「勇猛神駒」下周一有權再下一城。

另外，「尖辣椒」和「美活人生」都是沈廐王牌馬，而且之前皆曾由潘頓跑輸，如今一併轉配巴度，各有機會藉輕磅之利爭取突破。

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