希斯今季重臨開倉，不少知名馬主均對他作出支持，當中包括十分資深的包大偉。

眾所周知，包大偉與前香港練馬師大摩最老友，兩人曾以「鳥語花香」、「花月春風」、「詩情畫意」等名駒，攜手取得優異成績。

大摩榮休後轉往澳洲發展，包大偉在當地亦有馬匹交他訓練，彼此繼續並肩作戰。

至於包大偉在港有份的團體馬「任我行」，今季轉由希斯馬房訓練，表現不似預期，五戰全敗，早前轉投蘇保羅馬房。

下周一（5日）沙田跑馬，「任我行」將首次代表蘇廐出賽。

「任我行」屬入得廚房團體名下，兩位經理人分別是靚太「劍」系馬主葉思貝和「友瑩」系馬主胡佩君，成員則有包大偉等人。

已連勝兩次賽事的蘇保羅跟包大偉合作早有淵源，後者昔日曾有「明月光」在蘇保羅訓練下取得五捷。

包大偉曾讚過蘇保羅為人友善，彼此合作愉快，如今「任我行」轉廐操好初出，最理想的當然是勝出頭馬。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請： https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199